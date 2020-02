SEORANG pengemudi New Delhi yang marah rupanya mencapai titik puncak ketika diminta untuk menunjukkan surat-surat untuk dugaan pelanggaran lalu lintas. Video viral menunjukkan pengemudi gila itu membawa polisi tersebut “jalan-jalan” di kap mobilnya.

Pengemudi itu dilaporkan menderita luka-luka ringan dalam insiden jalanan yang terjadi di daerah Nangloi di luar Delhi, demikian diwartakan Russia Today, Senin (3/2/2020).

Traffic violator drags cop on bonnet in Delhi. And the co-passenger recorded it on his mobile. @dtptraffic @DelhiPolice pic.twitter.com/g1hAozgYJx— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) February 2, 2020