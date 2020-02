MOSKOW - Gereja Ortodoks Rusia meminta kepada para pendetanya untuk menghentikan praktik pemberkatan senjata pemusnah massal yang mengakibatkan kematian ribuan orang.

Gereja Ortodoks Rusia mengeluarkan draft dokumen yang menguraikan bahwa pemberkataan senjata tidak termasuk dalam tradisi Gereja Ortodoks

Para pendeta di Rusia telah lama mempraktikkan pembekatan senjata dengan air suci, termasuk kapal selam, rudal balistik, dan roket antariksa.

"Itu tidak tercermin dalam tradisi Gereja Ortodoks. Oleh karena itu, penggunaan perintah ini untuk tidak menguduskan segala jenis senjata, yang penggunaannya bisa menyebabkan kematian sejumlah orang," isi proposal Gereja Ortodoks, menyitir Fos News, Rabu (5/2/2020).

32. Some nuclear ballistic missiles (perhaps this is why they were never used). pic.twitter.com/odCcKnwkY1— Orthodox Priests Blessing Things (@blagoslovie) August 13, 2018