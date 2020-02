ANKARA – Sedikitnya 38 orang tewas tertimbun longsoran salju di Turki Timur.

Sebagian besar korban tewas terkena longsoran salju pada Rabu 5 Januari 2020, ketika mencoba menyelamatkan para korban dari longsor salju sehari sebelumnya.

Tim pencarian dan penyelamatan korban longsor terpaksa menunda pencarian, karena khawatir longsor susulan.

Operasi pencarian, yang melibatkan lebih dari 700 personel, diperkirakan akan berlanjut pada hari ini, atau Jumat 6 Februari 2020.

Pencarian korban longsor dipimpin oleh Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (Afad). Namun kondisi bencana menghambat pencarian, bahkan satu alat berat harus ditarik keluar dari salju setinggi 5 m.

Gubernur Provinsi Van, Mehmet Emin Bilmez mengatakan petugas polisi, petugas pemadam kebakaran dan penyelamat sukarela termasuk di antara korban tewas. Ada kekhawatiran jumlah korban jiwa akan meningkat.

Bahcesaray/Van'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenler için inanın çok üzgünüm. 😢 Yüce Mevla bu Aziz Millete başka felaketler yaşatmaz inşallah/I m really so sad with the rescue team deaths due the avalanche falling in Van/Turkey. May Allah bless our citizens n humanbeings. pic.twitter.com/B16H0whsvK— VEYSEL KAYA (@SUNSEEDMAN) February 5, 2020