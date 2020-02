MOSKOW - Sebuah pesawat berpenumpang 100 orang melakukan pendaratan darurat di Rusia akibat dihantam angin kencang.

Pesawat boeing 737 yang dikelola Utair sedang melakukan perjalanan dari Moskow namun dihantam angin kencang menyebabkan pesawat tiba-tiba berubah arah.

Pesawat itu mendarat dengan keras di bandara Usinsk di Republik Komi, lebih dari 1.600 km dari Moskow. Pesawat itu mendarat dengan bagian belakang terlebih dahulu sehingga merusak roda pesawat.

Another Boeing scare. This time in Russia. An Utair 737 from Moscow to the Komi Republic oil & gas town of Usinsk made a hard landing, with 94 people on board. pic.twitter.com/gVQxVZ7PGy — Bryan MacDonald (@27khv) February 9, 2020

Gambar yang beredar di mesia sosial menunjukkan roda pesawat rusak dan beberapa penumpang keluar dari dalam kabin

Pilot berhasil menghentikan pesawat dan tak satu pun dari 94 penumpang atau enam awak yang terluka parah, kata maskapai itu.

VIDEO: On-board UTAir #UT535 (Boeing 737-500 VQ-BPS) from Moscow Vnukovo which crash-landed at Usinsk, Russia today when it landed short of the runway & hit a snow bank, collapsing the landing gear. All 94+6 walked away. https://t.co/P5PZhGKtZq



Video source not known. pic.twitter.com/OtnZDolsXv— Airport Webcams (@AirportWebcams) February 9, 2020