LUCKNOW - Sedikitnya 14 tewas dan belasan lainnya cedera dalam kecelakaan yang melibatkan bus dan truk di sebuah jalan bebas hambatan di Negara Bagian Uttar Pradesh, selatan India.

Diwartakan Russia Today, Kamis (13/2/2020), sebuah bus bertingkat yang mengangkut 45 penumpang menabrak truk kontainer dari belakang pada Rabu malam, 12 Februari 2020 di Jalan Tol Agra-Lucknow dekat kota Firozabad.

Selain korban tewas, sedikitnya 35 orang dilaporkan dalam kondisi serius setelah tabrakan dan menerima perawatan di rumah sakit terdekat.

Firozabad: At least 14 feared dead & many injured after a bus collided with a truck on the Agra-Lucknow Expressway in Bhadan, yesterday late night. Sachindra Patel, SSP say,"there were at least 40-45 passengers in the bus. Injured have been shifted to Saifai Mini PGI." pic.twitter.com/HrmNSZGHAl