JAKARTA - Produk peternakan seperti daging, telur, dan susu merupakan bahan makan yang banyak dikonsumsi. Namun sayangnya produk tersebut mudah rusak. Jika rusak maka akan menyebabkan keracunan.

Melihat kejadian ini, mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) menciptakan Application Based on Digital Transformation for Food Safety, Implementation as educational Facilities in Animal Science and Human Health (AFSA).

AFSA merupakan aplikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang cara penanganan food safety yang benar, khususnya produk peternakan.

Aplikasi AFSA memuat menu utama berupa informasi mengenai produk peternakan. Isinya mulai dari harga hingga kasus keracunan makanan.

Sedangkan di menu tips terdapat beberapa rekomendasi penanaman food safety, seperti penyimpanan, proses, rekomendasi masakan dari produk peternakan, dan menu makanan dari negara lain.

AFSA diciptakan oleh sejumlah mahasiswa dari beragam fakultas. Mereka adalah M Alfan Nurdin (Fakultas Peternakan), Saskia Amalia Puspita Dewi (Fakultas Peternakan), Rifaldi Fadilah (Fakultas Peternakan), Siti Nur Ulpah (Fakultas Peternakan), Himatul Ulya Al Ulumiyah (Fakultas Peternakan), dan Muslimaturrahma (Fakultas Kedokteran).

