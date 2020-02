SOLO – Bayi perempuan yang gagal dibuang seorang pemuda berinisial WAS (18) di Jalan Lingkar Luar (Ringroad) Mojosongo, Jebres, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, ternyata hasil hubungan di luar nikah. Bayi tersebut buah hati dari WAS dengan kekasihnya Int (19).

Dilaporkan, Int melahirkan sendiri di kamar kosnya di Ngringo, Jaten, Karanganyar, pada Selasa 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB.

WAS yang sedang bekerja langsung pulang ke indekosnya bersama Int sekira pukul 13.00 WIB. Setelah berdiskusi, keduanya sepakat akan membuang bayi tersebut. Mereka hendak menyerahkannya kepada orang yang bersedia mengadopsi.

"Bayi sempat ditinggalkan oleh Wahyu untuk membeli susu karena terus menangis. Usai (Int) melahirkan, WAS sempat membersihkan dan memandikan bayi yang baru dilahirkan. Int melahirkan sendiri dengan bermodalkan pisau cutter untuk memotong tali pusatnya," terang Kapolsek Jebres Solo Kompol Juliana kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).

Namun, orang yang berniat mengadopsi bayi perempuan itu tidak bisa dihubungi. Akhirnya WAS berinisiatif menyerahkannya ke panti asuhan. Dia bergegas keluar dari indekos membawa bayinya sambil kebingungan di sepanjang jalan.

Lantaran diguyur hujan, Wahyu lantas berteduh di warung kosong kawasan Ringroad Mojosongo, Solo. Tetapi, bayi mungil itu terus menangis hingga akhirnya ketahuan warga.

Warga kemudian menanyakan asal-usul bayi tersebut. WAS awalnya mengatakan bayi itu diberikan oleh orang tidak dikenal. Warga lantas mengantar WAS ke Mapolsek Jebres, Solo, untuk menyerahkan bayi tersebut.

"Warga lalu mengajak WAS ke Mapolsek Jebres apabila ia menerima bayi dari seseorang. Begitu pula saat pemeriksaan, WAS terus mengaku bahwa itu bayi dari orang tak dikenal. Ternyata setelah kami terus periksa, bayi yang dibawa WAS merupakan anaknya sendiri," sambung Kompol Juliana.

