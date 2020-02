AVANASHI - Sebuah bus bertabrakan dengan seunit truk di India pada Kamis (20/2/2020), menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 23 lainnya.

Kecelakaan itu terjadi di dekat Avanashi, sebuah kota di negara bagian Tamil Nadu, laporNew Indian express..

Bus yang dikelola pemerintah sedang dalam perjalanan menuju Thiruvananthapuram, ibu kota negara bagian Kerala, dari Bangalore di negara bagian Karnataka.

At least 19 people were killed when a bus collided with a truck in crash near Tiruppur, Tamil Nadu. https://t.co/Ngtb4U1O7d