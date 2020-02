LUCKNOW - Seorang kepala sekolah di Negara Bagian India, Uttar Pradesh, tertangkap basah memberikan tip dan trik kepada siswanya untuk menyontek dalam ujian menentukan karier yang akan dilangsungkan.

Polisi negara bagian melakukan penyelidikan dan menahan seorang kepala sekoah setelah sebuah video viral di media sosial.

Segera setelah sebuah video menjadi viral di media sosial, polisi negara bagian meluncurkan penyelidikan tentang masalah ini dan menahan manajer.

Dalam video yang direkam secara diam-diam tersebut, Praveen Mall, kepala sekolah dari sebuah sekolah terlihat meminta siswa untuk mencontek tanpa takut tertangkap dan menjaga disiplin jika tertangkap.

#WATCH Mau: Manager of Harivansh Memorial Inter College gives instructions to students appearing in state board examination; says 'write your exam with the help of cheating and maintain discipline when your 'chit' is caught'. (18.02) pic.twitter.com/nMeiUQmQai— ANI UP (@ANINewsUP) February 20, 2020