HANAU - Penembakan di Hanau, Jerman terjadi pada Rabu 19 Februari di dua lokasi yang berbeda, menewaskan 10 orang termasuk pelaku.

Jasad pelaku ditemukan pada Kamis 20 Feberuari di rumahnya, ditemukan juga mayat lainnya di lokasi yang sama.

Pejabat keamanan Jerman menyebut penembakan merupakan aksi terorisme yang dilakukan oleh ekstremisme kanan.

Berikut fakta-fakta penembakan di Hanau yang dilansir dari berbagai sumber:

Bar Sisha

Penembakan terjadi sekitar jam 10 malam di dua bar shisa, menurut media lokal.

Dalam insiden pertama, seorang tersangka menembaki bar di pusat kota Hanau, menewaskan tiga orang, situs web Deutsche Welle melaporkan. Tersangka kemudian diduga pergi ke lingkungan Kesselstadt dan melepaskan tembakan di tempat kedua, menewaskan lima orang.

Pelaku menembak Ibunya

Laporan kepolisian menyebutkan nama pelaku diketahui Tobias R. Ia ditemukan dalam keadaan tewas di rumahnya, bersama ibunya yang berusia 72 tahun.

Based on #Hanau shooter's manifestos, videos & website, his beliefs were all over the place. He voices incel-like frustration that he “never had a wife or girlfriend” and QAnon-like paranoia about “invisible people” listening to him and following him.#HanauShooting #Germany pic.twitter.com/5aTaohWR2C— Rita Katz (@Rita_Katz) February 20, 2020