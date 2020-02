ORLANDO - Seorang gadis berusia 6 tahun menangis dan memohon kepada petugas kepolisian Orlando saat dia ditangkap di sekolah karena memukul tiga karyawan.

Video penangkapan Kaia Rolle dirilis oleh keluarganya pada Senin malam dan kembali disiarkan oleh sejumlah media Amerika Serikat (AS). Insiden penangkapan Kaia terjadi pada 19 September 2019 di Sekolah Lucious and Emma Nixon Academy.

"Dia harus ikut dengan kita sekarang," kata polisi yang diketahui bernama Dennis Turner dalam video tersebut.

Terlihat dalam klip tersebut petugas mengikat tangan Kaia dengan seutas tali pengganti borgol.

"Ini untukmu," kata Turner, yang kemudian dipecat karena melanggar kebijakan kepolisian terkait penangkapan.

Kaia terus menangis dan memohon kepada petugas lain. "Tidak akan sakit," kata petugas kedua yang tidak disebutkan namanya itu.

"Tidak, tidak, aku tidak ingin borgol!" Kaia meraung. "Tidak, jangan memborgol! Tolong lah!"

Gadis itu kemudian dibawa ke sebuah kendaraan polisi yang menunggu di luar sekolah.

A police officer’s body camera shows a 6-year-old Florida girl crying and begging officers not to arrest her as one secures her wrists with zip ties at a charter school: https://t.co/nZrccNyxZx pic.twitter.com/sD1EGJULfa — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) February 26, 2020