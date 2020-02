HOUSTON – Beberapa jalan, jalan raya, dan mobil di bagian timur Houston, Texas, Amerika Serikat (AS). Insiden yang disebabkan oleh sebuah pipa saluran yang pecah itu menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah, di area yang luas di kota terbesar negara bagian itu.

"Air menutupi sebagian jalur utama yang menyebabkan orang duduk di atap mobil mereka," kata Sheriff Harris County Ed Gonzalez dalam sebuah tweet yang dilansir Sputnik, Jumat (28/2/2020). "Ini adalah sebuah cluster, tetapi kami akan menyelesaikannya".

Major disruption to ship channel main lanes. Traffic shutdown both sides. Multiple agencies assisting with mobility. Several cars flooded, all occupants are out. Avoid the area. #HouNews pic.twitter.com/3N1tovNlDY — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 27, 2020

Polisi dan petugas pemadam kebakaran setempat masih berusaha mengendalikan situasi menyusul pecahnya saluran air berdiameter 96 inci. Gonzalez mengatakan, menguras pipa yang sangat besar diperkirakan akan memakan waktu minimal 6 hingga 8 jam.

BREAKING: it’s going down in Houston! A massive water main break flooded 610 East Loop near Clinton. 🚧 Rescues are underway, cars are stranded and neighborhoods are flooded.



I’m en route but am stuck in traffic like everyone else. https://t.co/iIMGVUL100 pic.twitter.com/D91QNRUkaY— Erica Simon (@EricaOnABC13) February 27, 2020