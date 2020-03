CANBERRA - Kantor berita Australian Associated Press (AAP) mengumumkan tutup pada Selasa 3 Maret setelah 85 tahun berdiri.

Pemimpin Redaksi AAP Tony Gillies di Twitter, “Hari yang paling menyedihkan: AAP ditutup setelah 85 tahun keunggulan dalam jurnalisme. Keluarga AAP akan sangat dirindukan. "

Chief Executive Officer APP, Bruce Davidson, mengatakan operasi akan berhenti pada akhir Juni 2020.

Layanan produksi editorial Australian Associated Press Pagemasters juga akan ditutup pada akhir Agustus, katanya.

Menurut ABC Australia, AAP mempekerjakan lebih dari 170 jurnalis yang bekerja di biro di semua negara bagian dan teritori Australia.

AAP juga mempunyai koresponden di Selandia Baru, London dan Los Angeles serta menggunakan jaringan kontributor dari Amerika Serikat, Eropa, Asia dan Afrika.

AAP dimulai pada tahun 1935 oleh penerbit surat kabar Keith Murdoch, ayah dari pendiri News Corp, Rupert Murdoch.

AAP dimiliki oleh organisasi berita Australia, News Corp Australia, Nine Entertainment Co., Seven West Media, dan Australian Community Media.

Organisasi media Australia berada di bawah tekanan keuangan yang semakin meningkat dengan raksasa digital global Google dan Facebook mengambil bagian yang semakin besar dari pendapatan iklan.

(fzy)