SURABAYA - LPDB-KUMKM mendorong mahasiswa yang ada di negeri ini untuk menciptakan inovasi, kreatifitas dan berbasis ekonomi digital lewat koperasi. Sehingga para mahasiswa mampu membuka lapangan kerja melalui koperasi.

Sejumlah pekerjaan yang disukai kaum millenial, khususnya para mahasiswa antara lain startup, barista dan youtuber serta selebgram. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDB - KUMKM, Braman Setyo, dalam acara Rebranding Koperasi Mahasiswa di hotel Mercure Surabaya, Rabu (4/3/2020).

Kegiatan yang bertajuk Transformasi Koperasi Mahasiswa Menghadapi Revolusi Industri 4.0 itu berlangsung selama tiga hari (4-6 Maret 2020). Mereka yang mengikuti kegiatan ini merupakan ketua koperasi mahasiswa seluruh Indonesia. Adapun jumlahnya sebanyak 50 mahasiswa.

Acara tersebut dibuka oleh Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim yang ditandai dengan pemukulan gong. Para mahasiswa langsung bertepuk tangan setelah gong selesai dipukul.

"Kami berharap dalam forum kali ini yang sangat bagus, tentunya akan dapat memicu teman-teman pengurus koperasi yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat riset atau penelitian daripada ide enterpreneurship sederet pekerjaan idaman millenial ini cukup banyak didambakan, khususnya teman -teman mahasiswa," terang Bram.

Diantaranya membuat startup, karena ini merupakan salah satu yang dianggap paling ideal bagi anak-anak muda. Kedua tentunya bagaimana bisa berkiprah menjadi barista, karena ini menjadi suatu tantangan bagi anak-anak muda, dan cukup banyak mahasiswa yang sudah memiliki predikat barista.

Ketiga sebagai youtuber. Ini juga cukup banyak mahasiswa yang di bidang youtuber. Selanjutnya selebgram. Pihaknya mendorong para mahasiswa untuk menjadi enterpreneurship. Di negeri ini masih ketinggalan dengan Malaysia di bidang enterpreneurship.

"Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semuanya, sehingga forum rebranding koperasi mahasiswa ini di dalam rangka untuk menghadapi revolusi industri four ini memiliki maksud bagaimana melibatkan lebih banyak generasi-generasi muda masa kini atau generasi millenial dalam koperasi, yang nantinya akan memberikan ruang masuk regulasi ide-ide kreatif motivasi oleh pelaku stand up dan challenge, terhadap koperasi mahasiswa untuk menjalankan aktivitas inkubasi start up di setiap koperasi mahasiswa," paparnya.

Lebih lanjut Bram, tujuan digelarnya forum ini yakni bagaimana bisa membangun atau branding kembali image koperasi yang sudah terbangun. Kemudian kedua bagaimana membangun kelompok muda potensial untuk berkoperasi. Ketiga mendorong koperasi mahasiswa sebagai akselarator untuk usaha-udaha rintisan anggota yang visible.

Keempat usaha-usaha koperasi mahasiswa yang diharapkan untuk memberikan inovasi, kreatif dan berbasis ekonomi digital. Kelima mendorong koperasi mahasiswa sebagai inkubator pengembangan usaha. Terakhir bagaimana koperasi mahasiswa sebagai media promosi binis produk UMKM.

"Inilah maksud dan tujuan dari forum kali ini yang bersinergi antara semua deputi kementerian koperasi UKM dengan LPDB-KUMKM," paparnya.

Sementara itu, Deputi Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Arif Rahman Hakim, menyampaikan pihaknya menaruh harapan besar kepada para mahasiswa sebagai generasi bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu menciptakan inovasi dan kreatifitas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi global saat ini melemah, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga diharapkan koperasi mahasiswa (Kopma) menjadi koperasi kreatif, yang akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan.

"Kalau kita diam saja tentu pertumbuhan ekonomi kita bakal melambat. Kita semua di sini harus mampu menciptakan inovasi dan kreatifitas," ucap Arif.

(cm)

(fmi)