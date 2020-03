TOKYO – Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terlihat batuk-batuk saat berpidato di hadapan para anggota parlemen, saat Covid-19 mewabah di dunia termasuk di negeri Matahari Terbit tersebut.

Merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang disiarkan pada Rabu 4 Maret, sebanyak 284 orang terinfeksi virus korona dan menyebabkan 4 kematian.

Sementara itu, Abe beberapa kali menghentikan pidatonya karena batuk. Saat batuk, dia menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia juga terlihat tidak mengenakan masker.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe coughed several times during his speech in parliament, raising public concern. #coronavirus #COVID19pic.twitter.com/bvtCNwTTDJ