KUWAIT – Kumandang azan di salah satu masjid di Kuwait menjadi perhatian di media sosial karena dilantunkan dengan nada yang menyayat hati. Azan itu dikumandangkan setelah pemerintah setempat mengumumkan penutupan sementara masjid karena wabah virus korona baru (COVID-19) yang merebak di sana.

Dalam rekaman azan yang viral di media sosial, sang muazin terdengar mengumandangkan azan sambil menangis, terutama saat sampai pada akhir azan. Lantunan azan yang emosional itu membuat banyak warganet turut merasakan kesedihan.

Pada Jumat (13/3/2020) Kementerian Awqaf dan Urusan Keislaman mengumumkan bahwa salat lima waktu yang biasanya diadakan di masjid-masjid telah dibatalkan.

Exceptional moment in Kuwait.



During the call to prayer, an emotional muazzin now says: "Pray at your homes" instead of "Come to prayer".



It shows how serious authorities take #COVID19 threat.#CoronaOutbreak #coronavirus pic.twitter.com/BDPBCnReB2