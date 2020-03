JENEWA - Seorang direktur eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bertindak cepat lebih baik daripada menunggu kebijakan sempurna untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang kini telah digolongkan pandemi.

Dr Michael Ryan, Direktur Eksekutif Eksekutif Masalah Kedaruratan Kesehatan di WHO, dalam sebuah pengarahah harian, mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah bertindak cepat dan tegas.

“Cepat, jangan menyesal. Anda [pemerintah] harus menjadi penggerak pertama. Virus akan selalu menyebar jika Anda tidak bergerak cepat," kata Dr Ryan melansir 9 News, Senin (16/3/2020).

Dr Michael J Ryan, Executive Director at WHO. An off the cuff answer to a question at today's virtual press conference. Inspiring stuff! pic.twitter.com/Q4EUs8V1dG