WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin 16 Maret menyebut coronavirus atau Covid-19 sebagai "Virus China," yang memicu kritikan.

“Amerika Serikat dengan kekuatan penuh mendukung industri-industri, seperti Airlines dan lainnya, yang terdampak Virus China. Kita akan lebih kuat dari sebelumnya!” tulis Trump di akun Twitter-nya yang 74 juta.

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020