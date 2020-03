CLEVELAND - Cleveland Clinic dan Rumah Sakit Universitas di Ohio telah menambah lokasi kedua untuk layanan tanpa turun atau lantatur (drive-through) tes COVID-19. Pasien cukup membawa surat dokter.

Pasien bisa tetap berada di dalam mobil mereka sementara sampel diambil dengan usapan pada hidung dan tenggorokan. Orang-orang yang mengalami gejala diperintahkan untuk mengakses Cleveland Clinic's Express Care Online melalui internet atau menghubungi dokter utama mereka.

Cleveland Clinic mengatakan telah melakukan tes terhadap lebih dari 600 orang pada Senin (16/3).

Cleveland Clinic dan Rumah Sakit Universitas membuka lokasi tes pertamanya pada Sabtu (14/3). Sejauh ini mereka telah menguji 800 pasien, dengan 26 tes positif yang kemudian dirawat di klinik itu.

Brian Rubin, kepala kedokteran patologi klinik itu, mengatakan kelompok itu mengikuti pedoman Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS (Centers of Disease Control and Prevention/CDC).

Rubin mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pengujian lokal sangat penting karena spesimen tidak perlu diangkut dan hasilnya bisa diperoleh dengan cepat. Namun ia menambahkan peran laboratorium besar, juga penting karena bisa menguji dalam jumlah besar.

Rubin memperingatkan masyarakat, ini bukan masalah kesehatan jangka pendek.

"Menurut perkiraan saya, kita akan menghadapi virus setidaknya tiga bulan sebelum kita benar-benar memahaminya dan mampu mengatasinya dengan cara yang lebih masuk akal," kata Rubin.

