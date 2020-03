Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, orang-orang terekam membentuk antrean panjang di luar toko senjata api di California, kemungkinan karena memikirkan skenario terburuk dan mempersenjatai diri jika terjadi skenario terburuk seperti kekurangan stok bahan kebutuhan dan penjarahan.

Queues to buy guns in LA 😳

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4