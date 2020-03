NEW YORK - Militer AS mengerahkan dua kapal rumah sakit AS untuk meringankan kebutuhan profesional medis dan tempat tidur yang diperlukan pasien virus corona.

Kapal USNS Comfort yang sedang diperbaikidi Norfolk, Virginia, akan dikerahkan ke Pelabuhan New York dalam beberapa minggu mendatang.

Kapal USNS Mercy, di pelabuhan di San Diego, "akan dipersiapkan untuk berangkat lebih cepat" mendahului Kapal Comfort dan akan dikerahkan ke suatu tempat yang belum ditentukan di Pantai Barat "dalam beberapa hari, bukan minggu," kata juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman, Rabu (18/3).

Staf Gabungan Ahli Bedah Jenderal Paul Friedrichs mengatakan Ketua Gabungan Kepala Staf, Jenderal Mark Milley, telah menempatkan beberapa unit tugas aktif dalam siaga untuk kemungkinan dikerahkan dan membangun rumah sakit lapangan di daerah-daerah di seluruh negeri.

Namun para pejabat menekankan fasilitas pertahanan ini dirancang untuk membantu memerangi perawatan korban, bukan pasien penyakit menular.

"Fasilitas tersebut tidak memiliki ruang khusus, ruangan yang terpisah sebagaimana untuk perawatan penyakit menular," kata Esper kepada wartawan Selasa di Pentagon.

Kepala Angkatan Udara Jenderal David Goldfein mengatakan Angkatan Udara juga menerbangkan persediaan pengujian virus corona ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Pentagon, Rabu(18/3) pagi mengatakan, sedikitnya 89 kasus virus corona di seluruh dunia terkait dengan kasus anggota layanan militer AS, 49 kasus anggota militer, 14 kasus sipil, 19 anggota keluarga dan tujuh kontraktor.

