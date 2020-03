SEMARANG – Jumlah penumpang kereta api menurun akibat pandemi virus corona (Covid-19). Itu terlebih sejak diberlakukannya sistem bekerja dari rumah dan belajar dari rumah.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mencatat, sejak merebaknya corona di Indonesia, sejak 9-19 Maret jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 4 Semarang menurun 17% per hari atau hanya 14.472 penumpang per hari dibandingkan sebelumnya yang mencapai 17.440 penumpang per hari.

"Selain menurun jumlah rata-rata harian, masyarakat juga banyak yang membatalkan tiket perjalanannya dengan menggunakan KA. Tercatat pada periode yang sama, pembatalan rata-rata harian tiket KA meningkat sebesar 265% dari sebelum ada KLB Corona," kata Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro, Sabtu (21/3/2020).

Proses pembatalan tiket kereta dapat dilakukan di Stasiun Semarang Tawang, Poncol, Pekalongan, Tegal, dan Cepu. Ketentuan pembatalan tiket adalah pemegang tiket datang ke stasiun dengan mencantumkan identitas asli. Bisa pula pemegang tiket memberikan surat kuasa bermaterai kepada orang yang ditunjuk dengan membawa bukti identitas asli.





"Pengembalian tiket KA mulai 23 Maret sampai 29 Mei 2020, penuh 100%," tuturnya.





(erh)