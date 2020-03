LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson telah dites positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Johnson yang mengalami gejala ringan akan mengasingkan diri dan melakukan karantina di kantornya d Downing Street mengalami gejala ringan, tetapi dia akan tetap bertanggung jawab atas pemerintahan.

"Selama 24 jam terakhir saya telah mengembangkan gejala ringan dan dites positif untuk virus corona," kata Johnson melalui akun Twitternya sebagaimana dilansir BBC, Jumat (27/3/2020).

"Saya sekarang mengasingkan diri, tetapi saya akan terus memimpin tanggapan pemerintah melalui konferensi video saat kami memerangi virus ini."

