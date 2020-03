WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) melaporkan 518 kematian akibat virus corona dalam sehari, menurut data yang diterbitkan pada Minggu, 29 Maret oleh Universitas Johns Hopkins.

Sehari sebelumnya, AS melaporkan 453 kematian, menjadikan jumlah total kematian akibat virus corona di AS menjadi 2.409.

Jumlah kasus infeksi virus corona meningkat 21.333 dalam satu hari.

Dengan total 136.880 kasus virus corona, AS memiliki jumlah tertinggi di dunia, di atas Italia, China dan Spanyol.

Negara bagian New York, yang telah menjadi pusat pandemi di AS, sejauh ini merupakan wilayah yang paling terdampak, dengan hampir 60.000 kasus dan 965 kematian, menurut pernyataan yang dirilis hari Minggu oleh Gubernur New York Andrew Cuomo.

Ilmuwan senior AS, Anthony Fauci, seorang ahli penyakit menular dan penasihat Presiden Donald Trump memperkirakan bahwa virus corona dapat menyebabkan 100.000 hingga 200.000 kematian di AS.

