JAKARTA – Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengonfirmasi seorang stafnya meninggal karena infeksi virus corona (COVID-19).

“Dengan rasa duka yang mendalam,kami mengonfirmasikan meninggalnya seorang anggota komunitas Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19,” demikian disampaikan juru bicara Kedutaan Besar AS di Jakarta melalui keterangan yang diterima Okezone, Kamis (2/4/2020).

“Tidak ada tanggung jawab yang lebih besar bagi Departemen Luar Negeri AS selain keselamatan dan keamanan warga negara AS di luar negeri, termasuk karyawan kami yang bekerja di kedutaan besar dan konsulat, serta keluarga mereka. Juga keselamatan dan keamanan anggota komunitas lokal yang dipekerjakan oleh kedutaan besar dan konsulat kami.”

Kedubes AS Jakarta menyatakan bahwa pihaknya senantiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan di Departemen Luar Negeri AS dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Kedubes AS juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga negara Amerika serta karyawan Misi AS beserta anggota keluarga mereka.

Disampaikan juga bahwa Kedubes AS berkoordinasi dengan otoritas kesehatan dan perwakilan pemerintahan Indonesia, dan mengimplementasikan segala cara yang diperlukan untuk membantu melawan dan mengendalikan penyebaran COVID-19.

Sebelumnya, pada Rabu (1/4/2020) dua staf kedutaan besar AS, satu orang di Jakarta dan satu lainnya di Kinshasha, Republik Demokratik Kongo, telah meninggal dunia karena terjangkit virus corona.

(dka)