SURABAYA - Penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur semaki mengkhawatirkan. Hingga saat ini warga Jatim yang terpapar positif virus corona sudah mencapai angka 103 orang.

Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) memiliki target dalam penanganan pasien corona. Di mana target yang dipatok ialah zero kematian pasien akibat corona dan zero transmisi kepada tenaga medis dan keluarga.

"Kami memiliki target zero kematian pasien akibat Covid-19, dan zero transmisi kepada tenaga medis dan keluarga, serta zero diskriminasi terhadap jenazah," terang Direktur RSUA, Nasronuddin, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, untuk menekan angka kematian akibat corona, RSUA kini tengah mengembangkan fasilitasnya. Yaitu dengan memperbaiki APD, ICU yang semula 4 kini dinaikkan kapasitasnya menjadi 24.

Serta ruangan observasi atau HCU yang semula 16 menjadi 134 dan 3 kamar operasi yang sedang dipersiapkan. Sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien.

"Kami mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung RSUA dalam pengadaan distribusi APD," tandasnya.

