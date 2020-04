SOLO - Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengecek kesiapan bantuan sembako untuk warganya yang terdampak Covid-19. Bantuan yang akan disalurkan tersebut berupa sembako berisi 7 macam, diantaranya telur, minyak, teh, gula, mie instan, beras dan kecap.

Menurut Rudy, total bantuan sembako yang akan disalurkan untuk warganya senilai Rp 250 ribu. Rencananya mekanisme penyaluran itu akan dilakukan setiap dua kali, yaitu Sabtu dan Minggu.

"Penyaluran dilakukan mulai Minggu depan, dan diperuntukkan untuk semua masyarakat yang membutuhkan," papar Rudy saat meninjau lokasi penyimpanan sembako di lokasi bongkar muat truck di Pedaringan, Jebres, Solo, Jumat (3/4/2020).

Rudy menambahkan bantuan yang akan diberikan tersebut tidak termasuk bagi warganya yang tengah menjalani masa karantina.

"Jumlahnya sekitar 31-35 ribu KK. Total Jumlah tersebut diluar untuk warga yang nantinya akan di karantina," jelas Rudy.

Sedangkan untuk warganya yang tengah menjalani masa karantina, ungkap Rudy, akan diberikan dalam bentuk makanan jadi. Dengan kata lain, makanan tersebut akan dimasakan terlebih dahulu.

"Untuk karantina sendiri, bedalah. Kalau karantina kan nanti dimasake to,"terangnya.

Sampai saat ini stok untuk penyaluran sembako sudah cukup. Nantinya proses pembagian sembako ini langsung diantar ke rumah masing-masing oleh tim 11 yang melibatkan RT/RW karena yang tau alamatnya adalah mereka.

"By name by adreas, tidak dikumpulkan, jadi tepat sasaran," tegasnya.

Sementara itu kepedulian terhadap warga terdampak virus Corona ini pun ditujukan Pinsar Petelur Nasional (PPN). Sebanyak 2000 telur secara resmi diserahkan pada Pemkot Solo untuk disalurkan.

Sekretaris PPN Surakarta, Heru mengatakan bantuan 2000 telur pada masyarakat yang disalurkan melalui Pemkot Solo ini merupakan yang kedua. Sebelumnya menyumbang telur bagi petugas paramedis di RSUD dr Moewardi.

"Semoga bantuan telur ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan pihak yang membutuhkan di tengah meluasnya dampak Covid 19," pungkasnya.

