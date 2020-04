YERUSALEM - Israel menangkap gubernur Palestina di Yerusalem, Adnan Ghaith dengan tuduhan melakukan kegiatan ilegal.

Israel telah melakukan penangkan terhadap Pejabat Otoritas Palestina (PA) setidaknya enam kali pada tahun lalu dan tujuh kali dalam waktu kurang dari 18 bulan.

"Adnan Ghaith ditahan pagi ini karena melakukan aktivitas illegal terkait Palestina di Yerusalem, yang ilegal," kata juru bicara polisi Micky Rosenfeld kepada kantor berita AFP menyitir Al Jazeera, Senin (6/4/2020).

Sebuah video yang beredar di Twitter menunjukkan Ghaith, mengenakan sarung tangan karet dan merokok. Ia dikawal keluar dari rumahnya di Yerusalem Timur yang diduduki oleh polisi.

Two days after their arrest of the Minister of Jerusalem Affairs, Fadi Al-Hidmi, the Israeli occupying forces today arrested the Governor of Jerusalem, Adnan Ghaith, after storming into his house in Silwan in occupied East #Jerusalem. #COVID19 #Palestine pic.twitter.com/0YXWh4aOgk— Palestine PLO-NAD (@nadplo) April 5, 2020