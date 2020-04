LONDON - Seorang robot Dalek terlihat sedang berpatroli di sebuah desa kecil dan memerintahkan semua warga untuk mengisolasi diri.

Robot Dalek yang diciptakan penulis Terry Nation, pertama kali muncul dalam serial televisi Dr Who tahun 1963.

Robot itu mempunyai slogan "Basmi!" tetapi, untuk saat ini, Dalek meminta warga untuk mengisolasi diri.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat Dalek berpatroli memerintahkan masyarakat untuk mematuhi perintah tinggal di rumah.

