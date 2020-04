WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) bersiap menghadapi pekan kritis yang di mana angka kematian karena virus corona (COVID-19) akan mencapai puncaknya. AS mencatat lebih dari 355.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi, terbanyak di antara negara-negara lain di dunia, dengan angka kematian melewati 10.000.

"Ini akan menjadi puncak rawat inap, puncak pekan ICU dan sayangnya, pekan puncak kematian," kata Laksamana Brett Giroir, dokter dan anggota gugus tugas virus corona Gedung Putih dalam program Good Morning America stasiun televisi ABC, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (8/4/2020).

Jumlah pasien Covid-19 yang dalam kondisi buruk di AS dilaporkan mencapai dua kali lipat dibandingkan di Italia dan Spanyol, dua negara dengan angka kematian tertinggi di dunia. Rumah sakit mengalami kekurangan pasokan ventilator, alat pengaman diri (APD), dan ranjang.

Negara Bagian New York memiliki angka kematian tertinggi di AS, dengan hampir sepertiga dari total korban meninggal di seluruh negeri. Sementara 90 persen warga AS kini di bawah perintah untuk tinggal di rumah.

Hingga saat ini total kasus Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 1.346.036, dengan hampir 75.000 kematian.

