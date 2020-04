TORONTO – Gubenur Ontario—provinsi terbesar di Kanada—mengatakan bahwa Amerika Serikat menahan pengiriman tiga juta masker wajah yang seharunsya digunakan untuk membantu memerangi wabah virus corona.

Menyitir Global News, Senin (7/4/2020) Gubernur Doug Ford mengatakan penahanan masker oleh AS, itu “benar-benar tidak dapat diterima".

Dia juga mengatakan stok peralatan pelindung di Ontario akan habis dalam seminggu.

Ford menyebut AS menggunakan taktik "Wild West" untuk menahan pengiriman ke negara pembeli yang telah menandatangani kesepakatan untuk peralatan medis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya meminta kepada perusahaan manufaktur 3M Co untuk menghentikan sementara ekspor masker respirator yang diproduksi di AS ke Kanada dan beberapa negara Amerika Latin.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tidak merinci pertanyaan wartawan terkait komentar Gubernur Ford.

"Kami berharap pengiriman itu akan dikirimkan," ujarnya.

Pejabat kesehatan medis Kanada mengatakan jumlah kematian telah meningkat dari 258 menjadi 293. Jumlah kasus positif sekarang 15.822, naik dari 14.426.

