TEHERAN – Tenaga Kesehatan di sebuah rumah sakit di Iran, terlihat mencium selembar kain, dengan harapan bisa melindungi mereka dari virus corona.

Dilaporkan Al Arabiya, video tenaga medis yang mencium kain suci itu yang beredar di media sosial. Kain itu berasal dari tempat suci Imam Reza di Mashhad, salah kota suci bagi umat Syiah Iran.

Dalam video itu terlihat tenaga kesehatan berbaris mencium kain itu satu demi satu. Sebagian di antara mereka ada yang menyanyi, dan sebagian menangis. Namun tidak dijelaskan peristiwa itu terjadi di rumah sakit mana di Iran di mana video itu diambil.

Video: Medical staff in an Iranian hospital are seen kissing a religious piece of cloth to protect them against #coronavirus, according to a video circulating on social media. #Iran #COVID_19https://t.co/lJSpp4F6Qv pic.twitter.com/vAyYYIF6i1