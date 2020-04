WASHINGTON – Angka kematian akibat virus corona (COVID-19) di Amerika Serikat (AS) telah mencapai 16.400 pada Kamis (9/4/2020), bertambah lebih dari 1.600 dari yang dilaporkan sehari sebelumnya. Pejabat mengatakan bahwa ada tanda-tanda bahwa wabah Covid-19 di negara itu telah hampir mendekati puncaknya.

Pejabat AS telah memperingatkan warga Amerika akan adanya jumlah kematian yang mengkhawatirkan pekan ini, meski ada bukti bahwa jumlah infeksi baru menunjukkan angka pertambahan yang stabil di negara bagian New York, pusat penyebaran wabah di AS.

Reuters melaporkan, jumlah kasus Covid-19 di AS telah mencapai 459.000 pada Kamis, naik 27.000 dari hari sebelumnya.

Saat ini AS merupakan negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia, dan mencatat angka kematian kedua terbanyak setelah Italia.

Secara global tercatat lebih dari 1,6 juta kasus virus corona yang telah dikonfirmasi, dengan sekira 95.000 kematian. Sebanyak 357.000 pasien telah berhasil sembuh dari penyakit gangguan saluran pernafasan ini.

