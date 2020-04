WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama di dunia yang mencatat lebih dari 2.000 kematian akibat virus korona (COVID-19) dalam satu hari. Data yang dikumpulkan Universitas Johns Hopkins menunjukkan 2.108 orang di AS meninggal terkait Covid-19 di dalam 24 jam terakhir.

Dengan tingkat pertambahan korban meninggal seperti ini, AS dalam waktu dekat bisa melampaui Italia sebagai negara dengan kematian virus corona terbanyak di dunia.

Namun, pakar di gugus tugas Covid-19 Gedung Putih mengatakan bahwa wabah ini mulai menunjukkan tren stabil mendatar di seluruh AS.

Dr. Deborah Birx mengatakan ada tanda-tanda bagus bahwa wabah itu mulai stabil, tetapi memperingatkan meski perkembangan ini menggembirakan, epidemi COVID-19 di AS belum mencapai puncaknya.

Presiden Donald Trump juga mengatakan dia memperkirakan AS akan melihat angka kematian yang lebih rendah daripada prediksi awal 100.000 kematian.

Menurut data Johns Hopkins University yang dilansir BBC, saat ini AS mencatat sedikitnya 18.693 kematian dan 500.399 kasus yang dikonfirmasi. Sekira setengah dari jumlah kematian itu dicatat di daerah New York.

Angka itu hanya berselisih tipis dari Italia yang mencatat 18.849 kematian, sementara secara global lebih dari 100.000 telah meninggal karena virus yang menyebabkan penyakit gangguan pernafasan itu.

Para peneliti telah memprediksikan angka kematian di AS akan mencapai puncaknya pada Jumat (10/4/2020) dan kemudian secara bertahap mulai menurun. Jumlah korban meninggal diperkirakan akan turun sekira 970 orang per hari pada 1 Mei, tanggal yang disebutkan pemerintahan Presiden Trump sebagai hari di mana perekonomian AS akan kembali dibuka.

(dka)