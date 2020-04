LONDON – Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan Inggris tidak dapat dikalahkan oleh virus corona dan akan mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi global penyakit itu, setelah dia berhasil pulih dari gejala COVID-19 dan diizinkan pulang dari rumah sakit.

Dalam pidato melalui video pertama setelah dia pulang dari rumah sakit, Johnson menyampaikan terima kasih kepada pekerja medis dari NHS (dinas kesehatan Inggris) dan seluruh warga Inggris yang turut berjuang melawan COVID-19.

“Kita sekarang membuat kemajuan dalam perang nasional yang luar biasa melawan virus corona, karena publik Inggris membentuk perisai mengelilingi aset terbesar negara ini, dinas kesehatan nasional kita,” kata Johnson dalam pidato yang diunggah di akun Twitternya pada Minggu (12/4/2020).

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5