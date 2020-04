PADANG - Pemerintah Kota Padang tengah mendata warganya yang berkecukupan (kaya). Ini bertujuan untuk membantu warga lain yang kurang mampu dan terdampak virus corona (Covid-19).

"Kebijakan pemerintah untuk tidak beraktifitas di luar rumah dan dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini telah memberi dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat karena tidak lagi bisa berusaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Selasa (14/4/2020).

Dikatakan Mahyeldi, menanggulangi masalah tersebut, dilakukan pendataan warga yang terkena dampak ekonomi dan perlu segera diberi bantuan. Karena terbatasnya dana pemerintah, perlu diminta bantuan kepada orang yang dianggap berkecukupan dan dermawan.

"Kita minta di masing-masing RT mendata dan mencatat mereka yang berkecukupan, by name by adress berserta nomor handphone," imbau Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, musibah pandemi Covid-19, dapat mengetuk hati siapa saja membantu warga yang terdampak. “Harapan kita dengan kejadian ini akan terwujud kebersamaan, saling tolong menolong, menjaga persatuan dan bela negara,” ucap wali kota.

(kha)