YOGYAKARTA – Penggunaan masker berbahan kain dianggap kurang efektif mencegah penularan virus Corona (Covid-19). Meski begitu, masker kain bisa saja dipakai sebagai alternatif terakhir, dengan diberikan penambahan tisu di bagian tengahnya.

Physical distancing masih dinilai paling efektif dalam memutus mata rantai penularan virus flu ganas asal negeri Tiongkok itu.

Kepala Departemen Ilmu Kesehatan THT Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Bambang Udji Djoko Rianto mengatakan, masker kain tidak dapat memproteksi masuknya partikel. Penetrasi masuk partikel jika mengenakan masker kain ini 97 persen bisa tembus dan daya perlindungan atau proteksinya hanya tiga persen saja

“Masker kain tidak efektif karena perlindungannya hanya tiga persen,” kata dia, Selasa (14/4/2020).

Mekanisme penularan Covid-19, kata dia, dapat melalui percikan air ludah (droplet) dan airbone (partikel kecil yang terbawa udara). Masker kain tidak memiliki perlindungan layaknya masker bedah yang terdiri dari 3 lapis.

Tiga lapisan pada masker bedah yakni lapisan luar anti air untuk melindungi droplet, lapisan tengah sebagai filter kuman, dan lapisan dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut pemakai. Tingkat perlindungan masker bedah ini sekitar 56 persen bagi partikel droplet berukuran nanometer.

“Ketiganya tidak didapat dari masker kain biasa dan ini bahaya. Sebab, begitu virus nempel bisa menembus di sela pori-pori kain,” tutur dokter THT RSUP Dr Sardjito ini.

Masker N95 lanjut dia, memang memiliki tingkat efektivitas pencegahan penularan terbaik karena memiliki kerapatan yang lebih padat dibanding masker bedah dan masker kain.

Masker jenis ini mempunyai proteksi yang baik untuk droplet maupun aerosol. Masker ini banyak digunakan tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien.

“N95 ini paling baik, tetapi tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari bagi orang sehat karena bisa menyebabkan kesulitan napas,” paparnya.

Bambang mengatakan ada penelitian terkait efektivitas pengunaan masker bedah dengan masker kain. Penelitian ini telah diterbitkan pada jurnal BMJ Open (2015) berjudul A Cluster Randomise Trial of Cloth Masks Compared with Medical Masks in Healthcare Workers.

Penelitian dilakukan di Hanoi, Vietnam terhadap 1.607 rumah sakit. Hasilnya, orang yang mengenakan masker kain kemungkinan menderita infeksi saluran napas dan infeksi virus 13 kali lebih besar dibanding mereka yang memakai masker bedah.

“Ini kan bahaya sekali,” imbuh Bambang.

Sementara virus corona kata dia, memiliki berukuran kecil yakni hanya 0,125 mikrometer atau 125 nanometer. Kain tidak memiliki kerapatan yang cukup dalam menyaring partikel yang sangat kecil. Kendati begitu masker kain ini bisa menjadi pilhan terakhir jika ketersediaan masker bedah sangat sulit didapatkan. Bambang menyarankan masyarakat untuk melapisi masker kain 2 lapis dengan tisu di tengahnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa meningkatkan perlindungan terhadap kemungkinan masuknya partikel ke dalam masker. “Memang sampai sekarang belum ada riset yang meneliti efektivitas penggunaan masker kain 3 lapis ini. Namun logikanya kan lebih rapat jadi bisa lebih memproteksi dari infeksi virus,” paparnya. Untuk mencegah penularan Covid-19, dia menyarankan kepada mayarakat untuk konsisten melakukan physical distancing, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan senantiasa menjaga kebersihan.