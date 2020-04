NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres merespons pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan memotong dana bantuan AS kepada Oraganisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Bukan waktunya untuk mengurangi sumber daya untuk operasi Organisasi Kesehatan Dunia atau organisasi kemanusiaan lainnya dalam memerangi virus,” ujarnya mengutip laman PBB, Rabu (15/4/2020).

"Sekarang waktunya untuk bersatu dan warga dunia bekerja bersama dalam menghentikan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan virus corona itu," lanjut dia.

Presiden Donald Trump pada Selasa pekan lalu menginstruksikan menghentikan pendanaan untuk WHO.

Trump menyebut telah gagal dalam menanggulangi virus corona dan harus bertanggung jawab. Dia juga menuding WHO juga hanya fokus kepada China.

Amerika Serikat adalah negara pendonor terbesar untuk WHO yang berbasis di Jenewa, menyumbang lebih dari USD400 juta pada 2019, atau sekitar 15% dari total anggaran WHO.

Saat ini mengacu data Universitas Johns Hopkins, virus corona telah menjangkiti lebih 2 juta orang dan menyebabkan lebih 484 ribu kematian.

