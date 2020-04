JENEWA - Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (15/4/2020) mengatakan bahwa dia menyesali keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan dana untuk badan kesehatan PBB itu. Dia mengatakan ini adalah saatnya dunia bersatu dalam peperangan melawan pandemi virus corona (COVID-19).

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada konferensi pers bahwa AS "telah lama menjadi sahabat WHO, dan kami berharap akan terus seperti itu."

"WHO sedang meninjau dampak pada pekerjaan kami dari setiap penarikan dana AS dan kami akan bekerja dengan mitra untuk mengisi kesenjangan dan memastikan pekerjaan kami terus berjalan tanpa gangguan," kata Tedros sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (16/4/2020).

Langkah Trump itu telah memicu kecaman dari para pemimpin dunia di saat infeksi global virus corona melewati dua juta kasus.

Amerika Serikat menyumbang lebih dari USD400 juta kepada WHO pada 2019, sekira 15% dari anggaran organisasi itu.

Negara itu terkena dampak terburuk pandemi Covid-19 di dunia, dengan hampir 645.000 kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 30.000 kematian akibat virus itu pada Rabu. Angka kematian di AS telah berlipat ganda hanya dalam sepekan dan mencatat rekor kenaikan satu hari untuk hari kedua berturut-turut.

Secara global lebih dari dua juta orang telah terinfeksi virus corona, yang menyebar dari Wuhan, China sejak akhir tahun lalu. Pandemi ini telah menyebabkan sedikitnya 134.000 kematian, dengan jumlah pasien yang berhasil pulih mencapai lebih dari setengah juta orang.

(dka)