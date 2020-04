WASHINGTOTN – Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Republik mendukung pernyataan Presiden Donald Trump, yang menghentikan dana bantuan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sebanyak 17 anggota parlemen dari Partai Republik menulis surat kepada Presiden Trump menyatakan dukungan kepadanya, dan menyarankan dana bantuan kepada WHO bisa diberika n Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mundur dari jabatannya.

Trump pada Selasa, 14 April menghentikan dana bantuan AS kepada WHO, sebuah langkah yang banyak dikecam oleh pemimpin dunia.

Presiden Trump menuding WHO gagal meminta pertanggungjawaban China karena masalah pandemi virus corona.

Dalam suratnya, Partai Republik mengatakan mereka telah kehilangan kepercayaan pada Tedros dan menyalahkan WHO dan Partai Komunis China akibat dampak virus corona.

"WHO satu-satunya organisasi yang bekerja di tempat terburuk di dunia, dan AS harus terus mendukung pekerjaan penting ini," isi surat itu mengutip Reuters, Jumat (17/4/2020).

"Namun, sangat penting kita bertindak cepat untuk memastikan ketidakberpihakan, transparansi, dan legitimasi lembaga yang berharga ini," lanjut surat tersebut.

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada Rabu, ia sedang mempelajari dampak penarikan dana AS, dan mencoba menutupi kekurangan bersama mitra-mitra WHO.

AS adalah penyumbang terbesar WHO, dengan kontribusi lebih dari USD400 juta pada tahun 2019, sekitar 15% dari anggaran organisasi itu.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan anggota lain fraksi Demokrat telah memperingatkan bahwa menghentikan dana untuk WHO akan melumpuhkan koordinasi internasional yang diperlukan untuk memerangi pandemi virus corona.

"Keputusan ini berbahaya, ilegal dan akan segera ditentang," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam pernyataan pada Rabu, 15 April.

Saat ini, virus corona telah menginfeksi 2.182.084 orang dan menyebabkan 145.516 kematian, mengacu data Universitas Johns Hopkins.

