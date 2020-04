BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman pada Kamis (16/4/2020) mengkritik keras keputusan yang diambil Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penghentian bantuan dana untuk Badan Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan yang diambil di tengah pandemi virus corona (COVID-19) itu diibaratkan melempar pilot yang tengah menerbangkan pesawatnya.

Pada Selasa (14/4/2020), Trump memerintahkan penghentian sementara pendanaan Amerika Serikat untuk WHO setelah menuduh badan PBB itu lalai dalam menanggulangi wabah virus corona.

Berbicara kepada wartawan di Berlin, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut sungguh tidak masuk akal untuk mempertanyakan kemampuan atau relevansi WHO dalam situasi terburuk ini, demikian diwartakan VOA.

Dia menambahkan bahwa WHO sebagai tulang punggung dalam upaya melawan pandemi ini yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan. Maas mengatakan, Jerman akan berbicara dengan Amerika Serikat dan membuka diskusi antara AS dan WHO untuk mencari solusinya.

(dka)