PARIS – Asosiasi Medis Dunia (WMA) menuduh permainan pilitik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakibatkan lembaga kesehatan itu salah dalam mengatasai krisis virus corona.

WMA yang bermarkas di Prancis, mewakili sekitar 10 juta dokter di seluruh dunia.

"Pandemi Covid-19 telah diilustrasikan dengan konsekuensi mengerikan betapa salah dan merusaknya bagi kesehatan global karena mengecualikan Taiwan dari WHO," lapor WMA mengutip Financial, Senin (20/4/2020).

WMA mendesak WHO memberikan Taiwan porsi yang lebih besar dan memperhatikan infromasi negara pulau tersebut.

Kecaman dari WMA terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengkritik WHO karena salah mengelola dan menutupi penyebaran virus corona. Trump juga menyetop dan bantuan AS ke WHO.

WHO dituduh Taiwan karena mengabaikan surat elektronik yang dikirimkan pada 31 Desember. Surel 9email) itu menanyakan apakah virus corona dapat menulau antarmanusia.

Surel dikirim Pemerintah Taiwan agar bersiap lebih dini dalam menanggulangi epidemic virus corona, namun surel tidak digubris WHO.

China mengonfirmasi bahwa virus corona dapat menular antarmanusia pada 20 Januari. Pengakuan itu terjadi setelah WHO menyatakan bahwa kasus penularan virus corona antarmanusia sedikit.

Taiwan bukan anggota WHO karena China keberatan. China mengklaim Taiwan merupakan wilayahnya dan menganggapnya tidak memiliki hak untuk menjadi anggota badan internasional, termasuk WHO.

China mengatakan Taiwan memanfaatkan pandemi virus corona sebagai cara untuk merdeka, pernyataan yang dibantah Taiwan.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebelumnya, yang mendesak adanya ke WHO setelah pandemic virus corona berakhir. Sedangkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, menyoroti keengganan WHO meminta China menutup pasar satwa liar di Kota Wuhan.

Wabah virus corona diyakini berawal dari pasar yang menjual satwa hidup, (ular, kelelawar hingga anjing) di kota tersebut.

