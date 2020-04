TEL AVIV - Demonstrasi menentang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang dilakukan di tengah pandemi virus corona di Israel menunjukkan pemandangan unik, di mana pengunjuk rasa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2.000 orang, tetap mematuhi aturan jarak sosial selama melakukan aksi protes.

Foto-foto dari demonstrasi yang merupakan bagian dari demonstrasi 'Bendera Hitam' Israel itu menunjukkan orang-orang berdiri sekira dua meter satu sama lain. Penyelenggara demonstrasi juga membagikan masker pelindung wajah bagi para pengunjuk rasa yang hadir.

Unjuk rasa itu bertujuan memprotes kekuatan darurat yang diberikan kepada agen keamanan negara bulan lalu. Di bawah kekuasaan baru, badan intelijen domestik Shin Bet telah diberi wewenang untuk melacak data ponsel warga, di bawah pengawasan tindakan karantina.

Here’s another breathtaking image from the rally in Tel Aviv’s Rabin Square against Netanyhus corruption tonight. Will try to find photo credit. pic.twitter.com/MknMawEI9w