PADANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyemprotkan disinfektan terhadap 2.000 petak toko dan 1.000 tempat jualan pedagang kaki lima (PKL) karena sudah masuk kategori zona merah. Hal itu dilakukan setelah 17 orang pedagang dan karyawan di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat positif Covid-19.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal mengatakan, untuk dua hari ini baru sebagian Pasar Raya Padang yang disemprot, khususnya menjual kebutuhan sandang, seperti pakaian, alat eletronik, buah-buahan atau yang bersifat sandang.

“Luas toko yang disemprot ini ada 150 ribu meter persegi atau sekira 2.000 toko ditambah 1.000 PKL, dan kondisi toko tersebut ditutup, ini akan dilakukan mulai hari Senin sampai Jumat , tiap hari kita lakukan,” ujarnya, Senin (20/4/2020)

Untuk toko yang menjual kebutuhan pokok, katanya, pada hari ini sampai Selasa besok masih buka. “Kita akan memulai menyemprot pada Rabu nanti khusus untuk pasar yang menjual kebutuhan pokok, jadi kita berikan waktu untuk bersiap-siap bagi pedagang untuk mengemas barangnya dan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama tiga hari, selain menyemprot kebutuhan pokok, tim akan melakukan pembersihan di pasar kebutuhan pokok,” terangnya.

Menurut dia, penyemprotan,akan dilakukan sesering mungkin. Sehingga pencegahan terhadap penyebaran virus corona bisa betul-betul efektif. “Kalau hari ini tidak mati atau masih tidur besok kita libas lagi, kita ingin Pasar Raya ini aman dari virus corona,” ucapnya.

Mengenai penutupan dan dampaknya bagi pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan akan diberikan bantuan. “Pemerintah kan sedang menyiapkan bantuan dan mereka (pedagang) akan masuk dalam data RT-RT tempat tinggal mereka nanti disana mereka akan menerima bantuan,” terangnya.

Sebelum penutupan Pasar Raya sempat berhembus ada isu seluruh Pasar Raya ini ditutup, membuat masyarakat ramai datang, dampak yang terjadi kenaikan harga pada hari Sabtu lalu. “Iya sempat naik, masyarakat kira seluruhnya (Pasar Raya) ditutup tapi ternyata hanya sebagian saja. Dampaknya hari Sabtu itu harga cabai dari Rp16 ribu per kilogram naik menjadi Rp28 ribu per kilogram, tapi sudah turun menjadi Rp24 ribu per kilogram,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Dedi Henidal menerangkan untuk menyemprot Pasar Raya ini telah mengerahkan timnya sebanyak 50 orang dengan mobil pemadam sebanyak enam unit.

“Tiga unit dipakai untuk menyemprot dan tiga unit disiagakan, jadi kalau sudah habis disinfektan pada tiga unit disini, maka akan kita pakai tiga unit yang disiapkan tadi,” ujarnya.

Dalam satu hari ini, Pemadam Kebakaran Kota Padang sudah menyiapkan sebanyak 120 liter disinfektan untuk menyemprot Pasar Raya ini. “Satu hari kita siapkan sebanyak 120 ribu disinfektan, dan kita akan melakukan penyemprotan selama lima hari,” pungkasnya.

