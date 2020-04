KUPANG - Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Timor Leste siap memfasilitasi kepulangan alias evakuasi warga negara Indonesia keluar dari negara bekas Provinsi ke-27 NKRI itu karena pandemi Covid-19.

Meskipun demikian pihak kedutaan meminta kepada WNI untuk mengurungkan niatnya mudik dan sebaiknya di rumah saja melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan badan kesehatan dunia (WHO).

Duta Besar RI untuk Timor Leste, Sahat Sitorus mengakui ada sejumlah WNI yang hendak melalukan evakuasi mandiri pulang ke Indonesia lantaran jumlah kasus positif Covid-19 terus saja bertambah. Di tambah informasi masuknya tujuh warga Timor Leste yang positif Covid-19.

"Pasca-informasi tersebut beredar, ada sejumlah WNI yang ingin menyebrang dan melakukan evakuasi mandiri ke Indonesia," kata Sahat Sitorus melalui pesan singkatnya dari Dili ibu kota Timor Leste, Senin (20/4/2020).

Di saat ini, kata dia WNI yang hendak bepergian keluar dari Timor Leste dikenakan syarat yang cukup ketat. Harus memiliki surat keterangan sehat dari Kementerian Kesehatan Timor Leste. Meskipun begitu, lanjut dia hingga saat ini belum ada pengajuan dari WNI untuk pengurusan surat tersebut.

“Hanya butuh surat keterangan sehat dari Kemkes Timor Leste namun sampe saat ini tidak banyak yang ingin menyeberang ke RI. Memang ada yang berwacana evakuasi mandiri Dili- Jakarta atau Dili-Kupang tetapi belum,” tulis Sitorus.

KBRI Dili sampai saat ini belum sampai ke SOP evakuasi hanya akan memfasilitasi jika ada WNI ingin evakuasi mandiri. Namun demikian KBRI Dili tidak merekomendasikan untuk mudik karena saat ini sangat berisiko

“Sampai saat ini belum sampai ke SOP evakuasi hanya akan memfasilitasi jika ada WNI ingin evakuasi mandiri. Mereka akan atur sendiri armadanya dan KBRI membantu kelancaran jika perlu izin dari KBRI. Namun kita tetap himbua agar tidak mudik karena berisiko," katanya.

Selain itu Sitorus meminta pihak keamanan perbatasan di dua batas Indonesia dan Timor Leste untuk diperketat terutama jalur tikus.

Selain itu dia meminta kepada warga untuk memgurungkan niatnya ke Timor Leste jika bukan urusan emergensi atau penting. Juga tidak memyalahgunakan jalur tikus sebagai pintu lintasan ilegal. Karena diketahui langsung dideportase.

“Jadi lebih baik tunda perjalanan, stay at home, save yourself, your family, community and the country, “ujarnya.

Sementara itu informasi Okezone dari Dili-Timor Leste menyebut, kasus Covid-19 hingga Minggu 19 April 2020 di negara itu sudah berjumlah 19 orang dan seorang dinyatakan sembuh.

Jumlah kasus tetsebut justru berasal dari sejumlah lokasi karantina yang ada di kota Dili.

Disebutkan kasus terbanyak di tempat Karantina Hotel Katuas (17 kasus). Sementara satu kasus lain berasal dari tempat karantina di Hotel Lecidere (1 kasus).

Terkait jumlah dan pesebaran lokasi karantina, sumber tetsebut menyebutkan Pemerintah Timor Leste menggunakan hampir seluruh hotel yang ada di kota Dili sebagai tempat karantina. Sementara Pusat Kesehatan Vera Cruz, di Kaikoli-Dili sementara waktu dijadikan rumah sakit bagi pasien positif Covid-19.