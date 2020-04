DENVER - Setidaknya dua petugas kesehatan Colorado, Amerika Serikat (AS), pakaian medis dan masker mengadang barisan kendaraan pedemo anti-karantina wilayah alias lockdown. Para pedemo membunyikan klakson dan berteriak "Ini tanah merdeka."

"Anda pergi bekerja. Kenapa aku tidak bisa pergi bekerja!" teriak seorang pedemo meneriaki pekerja medis dari truknya di kota Denver, Negara Bagian Colorado.

Para pedemo menentang aturan tinggal di rumah, yang dikeluarkan untuk membendung penyebarang virus corona.

Saat ini, virus corona telah menginfeksi 792.938 orang di AS dan menyebabkan 42.518 kematian.

"Mereka [tenaga medis] mengadang jalan sampai petugas polisi bekerja," ujar Alyssa McClaran, jurnalis foto yang dikutip oleh New York Times menyitir Al Jazeera, Selasa (21/4/2020). "Para pedemo memarkir mobil mereka tepat di depan tenaga medis."

Foto-foto tenaga medis mengadang para pedemo beredar di media sosial. Mereka dianggap sebagai “pahlawan”.

"Perawat ini menghalangi pengunjuk rasa anti-lockdown di #Denver, #Colorado [mereka] adalah pahlawanku hari ini!" tulis pengguna Twitter.

The day the healthcare workers had enough. American heroes!



Denver nurses block right-wing protesters! <3!

h/t David McNally

Photos by Alyson McClaran. pic.twitter.com/9GiH0KSsJY— Megan (@masterfulwriter) April 20, 2020