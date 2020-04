JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa semua bukti yang tersedia ada menunjukkan virus corona berasal dari hewan di China dan tidak dimanipulasi atau diproduksi oleh manusia di laboratorium.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada minggu lalu bahwa pemerintahannya menyelidiki dugaan sumber virus corona yang berasal dari laboratorium di Kota Wuhan. China pertama kali melaporkan virus corona ke WHO pada Desember 2019.

"Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari hewan dan tidak dimanipulasi atau dibuat di laboratorium atau di tempat lain," kata juru bicara WHO Fadela Chaib mengutip Reuters, (22/4/2020). "Kemungkinan besar, virus itu berasal dari hewan," lanjut dia.

Baca juga: Direktur Bantah Laboratorium Wuhan Sumber Virus Corona

Chaib menambahkan belum diketahui bagaimana virus bisa menular ke manusia. Namun, dia menekankan bahaw inang virus corona pasti ada di hewan.

"Kemungkinan besar memiliki reservoir ekologis pada kelelawar, tetapi bagaimana virus datang dari kelelawar ke manusia masih diteliti," tuturnya.

Terkait penghentian dana bantuan AS ke WHO oleh Trump, Chaib menjelaskan bahwa WHO akan bekerja sama dengan sejumlah mitra untuk menambal dana yang telah dihentikan.

“Sangat penting untuk melanjutkan apa yang kita lakukan tidak hanya untuk COVID tetapi untuk banyak, banyak, banyak, banyak program kesehatan lainnya,” ujarnya, merujuk tindakan WHO melawan polio, HIV dan malaria serta penyakit lainnya.

Amerika Serikat adalah donor terbesar WHO. Kontributor besar lainnya adalah Gates Foundation dan Inggris.

(fzy)