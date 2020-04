WASHINGTON - Pejabat tinggi kesehatan Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa gelombang kedua kasus positif Covid-19 di negara itu bisa lebih buruk dari gelombang pertama.

Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Robert Redfield mengatakan ancamannya lebih buruk karena diperkirakan berbarengan dengan musim flu. Dia mengatakan, tantangan tersebut akan teramat membebani fasilitas kesehatan AS secara "tak terbayangkan".

Dilansir BBC, Redfield menekankan pentingnya mendapatkan vaksin flu untuk "memberikan kasur di rumah sakit untuk ibu atau nenekmu yang mungkin saja terjangkit virus corona".

Kepala Badan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) itu mengatakan virus corona tiba di AS ketika musim flu datang. Ia menyatakan jika virus corona tiba di puncak musim flu musim dingin, "itu akan menjadi sangat, sangat, sangat sulit".

Peringatan itu disampaikan hampir bersamaan dengan keputusan beberapa negara bagian di AS untuk melonggarkan kebijakan pembatasan.

Redfield menyatakan jaga jarak sosial tetap menjadi kunci utama untuk mencegah transfer wabah dan mendorong pejabat untuk terus berkampanye akan hal tersebut bahkan setelah pelonggaran penguncian disetujui.

Ia menyatakan demo antikarantina wilayah "sungguh tidak membantu".

Redfieldmendorong pejabat negara bagian dan pusat untuk meningkatkan tes untuk mengidentifikasi mereka yang terjangkit dan menelusuri kontak langsung.

Ia mengatakan CDC berencana untuk merekrut lebih dari 650 orang, dua kali lipat staf yang sekarang, untuk membantu penelusuran kontak dan pekerjaan lainnya.

CDC juga menimbang kemungkinan untuk mempekerjakan pegawai Biro Sensus untuk menelusuri kontak.

AS telah melaporkan lebih dari 800.000 kasus Covid-19, yang tertinggi di dunia. Berdasarkan penghitungan Universitas Johns Hopkins, lebih dari 45.000 orang di negara itu telah meninggal dunia karena virus corona.

New York, daerah paling terdampak di AS selain New York, melaporkan kenaikan tertinggi dalam satu hari.

