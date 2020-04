BEIJING - China memberikan bantuan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar USD30 juta (sekira Rp 468 miliar) untuk melawan virus corona.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying melalui Twitter, mengatakan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk tunai.

Bantuan, lanjut dia, diberikan sebagai bentuk dukungan kepada WHO memerangi COVID-19, khususnya memperkuat sistem kesehatan negara-negara berkembang.

“China sudah menyumbangkan USD20 juta (sekira Rp 312 miliar) tunai kepada WHO pada 11 Maret,” mengutip akun Twitter Hua Chunying, Kamis (23/4/2020).

