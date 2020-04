SERANG - Sebanyak 421.177 kepala keluarga di tiga daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mendapatkan bantuan nontunai dari Pemprov Banten.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyebutkan, jaring pengaman sosial akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di tiga daerah yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang melalui perbankan yang sudah bekerjasama dengan sistem by name by address.

"Untuk wilayah PSBB akan diberikan bantuan bulanan sebesar Rp600 ribu per kk selama tiga bulan," kata Wahidin dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2020).

Dia merinci, dari total 421.177 kepala keluarga di tiga daerah itu yakni, di Kota Tangerang Selatan sebanyak 23.258 KK, Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK dan Kota Tangerang sebanyak 86.783 KK.

Penyaluran akan dilakukan menunggu proses pencetakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) selesai. Sebab, pembuatan kartu ATM tersebut memerlukan sedikit waktu.

Wahidin mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar ada sinkronisasi waktu penyaluran bantuan. Selain itu, ia juga mengusulkan agar bantuan dari Kementerian Sosial RI dalam bentuk tunai khususnya di wilayah PSBB. Karena, pasokan sembako di Tangerang Raya cukup memadai.

Selain bansos, lanjut dia, terdapat dampak sosial dari Covid-19 yang terjadi di Banten. Seperti di Tangerang Raya yang memiliki kurang lebih 15 ribu industri, hingga saat ini telah terjadi penambahan buruh yang PHK dan dirumahkan.

"Sehingga perlu ada sinkronisasi data dengan Kementerian Tenaga Kerja," tutupnya.

(put)